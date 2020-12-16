Главный санитарный врач Петербурга: город вышел на плато по коронавирусу

Башкетова отметила, что нагрузка на систему здравоохранения остается чрезвычайной - коечный резерв на пределе. Однако больницы Петербурга пока еще справляются с ситуацией. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Башкетова отметила, что нагрузка на систему здравоохранения остается чрезвычайной - коечный резерв на пределе. Однако больницы Петербурга пока еще справляются с ситуацией. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Глава управления Роспотребнадзора по Северной столице Наталия Башкетова заявила, что Петербург вышел на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Главный санитарный врач города, однако, подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается напряженной. Сейчас, как рассказала Башкетова телеканалу «Санкт-Петербург», регистрируется около 70 случаев на 100 тысяч населения — это интенсивный показатель заболеваемости.

Между тем, тот факт, что вот уже несколько дней подряд стабильно фиксируется порядка 3,7 тысяч новых случаев заражения, свидетельствует о выходе города на плато. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы с этого плато не уходили», — заключила руководитель петербургского Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург сохраняет второе место по смертности от COVID-19 в России.