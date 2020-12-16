Главный санитарный врач Петербурга: город вышел на плато по коронавирусу

Глава управления Роспотребнадзора по Северной столице Наталия Башкетова заявила, что Петербург вышел на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Главный санитарный врач города, однако, подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается напряженной. Сейчас, как рассказала Башкетова телеканалу «Санкт-Петербург», регистрируется около 70 случаев на 100 тысяч населения — это интенсивный показатель заболеваемости.
Между тем, тот факт, что вот уже несколько дней подряд стабильно фиксируется порядка 3,7 тысяч новых случаев заражения, свидетельствует о выходе города на плато. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы с этого плато не уходили», — заключила руководитель петербургского Роспотребнадзора.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург сохраняет второе место по смертности от COVID-19 в России.