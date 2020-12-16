Петербург остается на втором месте по смертности от COVID в России

Петербург остается на втором месте по смертности от COVID в России
Госпиталь для коронавирусных пациентов. Фото: ЗВО

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 69 человек.

Об этом стало известно в среду, 16 декабря. Как сообщили на портале «СтопКоронавирус.РФ», полностью выздоровели за сутки 3 168 горожан, а заразились коронавирусной инфекцией еще 7 758 петербуржцев.

Напомним, за указанный период тесты на коронавирус сдали 35 593 жителя. Под наблюдением медиков находится 1 782 человека. Из них 15 — в обсерваторе, 1 274 — контактные, 493 — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зафиксировали максимальный за десять лет уровень смертности. В сравнении с прошлым годом число умерших выросло на 9,7%.

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