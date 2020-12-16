В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 35 593 человека

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 35 593 человека
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За минувшие сутки медики успели проверить 35 593 горожан.

Об этом стало известно в среду, 16 декабря. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением медиков находится 1 782 человека. Из них 15 — в обсерваторе, 1 274 — контактные, 493 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 2 322 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назвали условия для обязательной госпитализации с коронавирусом.

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