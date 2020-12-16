В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 35 593 человека

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За минувшие сутки медики успели проверить 35 593 горожан.

Об этом стало известно в среду, 16 декабря. Как сообщили в оперштабе, под наблюдением медиков находится 1 782 человека. Из них 15 — в обсерваторе, 1 274 — контактные, 493 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 2 322 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назвали условия для обязательной госпитализации с коронавирусом.