В Петербурге назвали условия для обязательной госпитализации с коронавирусом

В Петербурге назвали условия для обязательной госпитализации с коронавирусом
Можно позвонить в скорую помощь. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В случае положительного теста на коронавирус и 40% поражения легких госпитализация необходима. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

В Петербурге перегружены объекты здравоохранения, медперсонала не хватает. Однако, по словам Эргашева, жителю должны предложить госпитализацию в случае заражения Covid-19 и 40% поражения легких. Стоит обратиться к своему врачу или позвонить на горячую линию по коронавирусу, чтобы отправиться в болницу

Вице-губернатор города отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что также можно позвонить в скорую помощь. В тяжелые случая медики должны приехать в течение 20 минут, в остальных случаях срок — два часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице осталось 4% свободных коек для ковид-пациентов. Власти города намерены увеличивать мощность за счет корпусов Ленэкспо.

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