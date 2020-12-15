В Петербурге осталось 4% свободных коек для ковид-пациентов

В Петербурге осталось 4% свободных коек для ковид-пациентов
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге ситуация с пандемией коронавирусной инфекции остается напряженной. В городе осталось всего 4% коек для инфицированных пациентов. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

По его словам, в городе развернуты 11 151 койка, из которых свободные только 4 %. Власти намерены увеличивать мощность за счет корпусов Ленэкспо.

Эргашев отметил в эфире программы «Петербург против коронавируса», что с 25 декабря госпиталь ветеранов войны перепрофилируют под ковид-пациентов, установят и дополнительные койки в 33 больницах. Ожидается еще около 2 тыс. коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осталось 4% свободных коек для ковид-пациентов. Привиться смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
койки новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти похолодает до -3 градусов и выпадет снег
В Петербурге осталось 4% свободных коек для ковид-пациентов
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет при пустых трибунах
В Петербург поступит еще один вид вакцины от Covid-19
Петербургские ученые разрабатывают обогащенные продукты питания для ...
Смертность в Италии приближается к показателям времен Второй мировой войны
Ученые заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом
Грузовик не пропустил трамвай и разбился на перекрестке Ветеранов и Здоровцева