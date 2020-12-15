В Петербурге осталось 4% свободных коек для ковид-пациентов

В Петербурге ситуация с пандемией коронавирусной инфекции остается напряженной. В городе осталось всего 4% коек для инфицированных пациентов. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

По его словам, в городе развернуты 11 151 койка, из которых свободные только 4 %. Власти намерены увеличивать мощность за счет корпусов Ленэкспо.

Эргашев отметил в эфире программы «Петербург против коронавируса», что с 25 декабря госпиталь ветеранов войны перепрофилируют под ковид-пациентов, установят и дополнительные койки в 33 больницах. Ожидается еще около 2 тыс. коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осталось 4% свободных коек для ковид-пациентов. Привиться смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет.