В Петербург поступит еще один вид вакцины от Covid-19

Петербург получил 5,5 тыс. доз вакцины против Covid-19 «Спутник V». Ещё тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона» доставят в город до конца 2020 года. Об этом рассказал председатель комздрава Андрей Сарана.

Для принятия препарата в городе подготовят 70 участков. На данный момент работает только два прививочных пункта. Остальные начнут работу к концу года. Привиться смогут горожане в возрасте от 18 до 60 лет.

Как сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга, до конца текущего года должно поступить еще 100-110 тысяч доз вакцины, а в январе — около 500 тысяч доз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 19 тысяч петербуржцев получают бесплатные лекарства для лечения COVID-19 на дому.