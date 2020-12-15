Почти 19 тысяч петербуржцев получают бесплатные лекарства для лечения COVID-19 на дому

Отметим, что получить лекарства можно только по назначению врача. Фото: pixabay

Отметим, что получить лекарства можно только по назначению врача. Фото: pixabay

На сегодняшний день 18 760 амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией в Северной столице получают бесплатные лекарства.

При этом, как отмечают в городском комитете по здравоохранению, 6 838 петербуржцев уже заканчивают терапию. На обеспечение жителей города бесплатными препаратами из федерального бюджета было субсидировано 203,14 миллионов рублей. До конца года Петербург получит еще более 112 миллионов рублей на эти цели.

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, эти средства позволят обеспечить лекарствами свыше 14 тысяч горожан. Кроме того, это поможет избежать дефицита в обеспечении таблетками пациентов, лечащихся на дому, в период новогодних каникул.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в региональном управлении Роспотребнадзора отмечают стабилизацию эпидемиологической обстановки в Петербурге.