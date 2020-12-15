Роспотребнадзор заявил о стабилизации с COVID-19 в Петербурге

Роспотребнадзор заявил о стабилизации с COVID-19 в Петербурге
Между тем, количество ежедневных случаев заражения по-прежнему составляет более 3,7 тысяч. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева заявила, что в городе отмечается спад уровня заболеваемости коронавирусом.

В ведомстве считают, что текущая эпидемиологическая обстановка является положительным следствием ограничительных мер, введенных властями Северной столицы в начале декабря. Специалисты Роспотребнадзора надеются, что после завершения новогодних каникул количество заражений в городе продолжит снижаться.

Напомним, что с середине ноября в Петербурге действует обязательный марочный режим и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Кроме того, точки общепита работают только до 23 часов, а в Новый год и вовсе будут закрыты. Также на время январских каникул запрещены любые массовые мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Мишустин продлил выдачу лекарств амбулаторным больным COVID-19.

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