Мишустин продлил выдачу лекарств для амбулаторных ковид-пациентов

Мишустин продлил выдачу лекарств для амбулаторных ковид-пациентов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом россиянам, лечащихся на дому. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, на реализацию проекта выделят почти 2,8 млрд рублей. Их направят во все регионы. Бесплатные препараты могут получить пациенты, которые проходят лечение в амбулаторных условиях — то есть, дома.

Мишустин подчеркнул, что выделенные средства позволят обеспечить нужными препаратами еще не менее 350 тыс. граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки Covid-19 подтвердили у 26 689 человек. Болезнь не смогли побороть 577 человек.

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