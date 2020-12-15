Мишустин продлил выдачу лекарств для амбулаторных ковид-пациентов

Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом россиянам, лечащихся на дому. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, на реализацию проекта выделят почти 2,8 млрд рублей. Их направят во все регионы. Бесплатные препараты могут получить пациенты, которые проходят лечение в амбулаторных условиях — то есть, дома.

Мишустин подчеркнул, что выделенные средства позволят обеспечить нужными препаратами еще не менее 350 тыс. граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки Covid-19 подтвердили у 26 689 человек. Болезнь не смогли побороть 577 человек.