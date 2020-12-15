В России за сутки Covid-19 подтвердили у 26 689 человек

В России число коронавирусных больных увеличилось еще на 26 тыс. 689 человек. За весь период пандемии инфекцией заразились 2 млн 707 тыс. 945 россиян.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на вторник, 15 декабря, помимо заболевших в России вылечится от инфекции за прошедшие 24 часа смогли 24 тыс. 813 пациентов. Всего выздороветь за весь период пандемии смогли 2 млн 149 тыс. 610 человек.

Однако увеличилась и печальная статистика. За минувшие сутки от коронавируса скончались 577 человек. Напомним, что накануне, 14 декабря сообщали о 450 смертях. Всего от инфекции скончались 47 тыс. 968 россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что иммунолог рассказал, чем коронавирус отличается от других инфекций. Отмечается, что главными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и вкуса.