В Ленобласти мужчину убил оренбуржец за просьбу надеть маску в маршрутке

В Ленинградской области полиция раскрыла убийство мужчины, который попросил пассажиров маршрутки надеть защитные маски.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, 17 ноября в полицию поступило сообщение о том, что по Индустриальному проспекту найден труп мужчины с ножевыми ранениями. В ходе следствия была установлена личность погибшего. Им оказался 53-летний заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра, который в тот же день поздно вечером возвращался домой с корпоратива на автобусе.

По версии следствия, по пути у него возник конфликт с двумя пассажирами. Потерпевший попросил женщину и мужчину надеть защитные маски. Замечание было принято агрессивно, и ссора переросла в драку уже на Индустриальном проспекте. Неизвестный нанес погибшему ножевое ранение, от которого он скончался на месте.

Полиция по «горячим следам» установила причастных ку убийству. Ими оказались двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и его 34-летняя знакомая. Первый привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Именно он нанес удар ножом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Индустриальном проспекте найден труп мужчины.