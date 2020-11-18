На Индустриальном проспекте обнаружили труп мужчины с ножевым ранением

На Индустриальном проспекте обнаружили труп мужчины с ножевым ранением
Труп направлен в морг. Фото: Pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители обнаружили у одного из домов труп мужчины.

О пугающей находке стало известно во вторник, 17 ноября. В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела у дома №10 по Индустриальному проспекту.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, позже стражи порядка выяснили, что 53-летний мужчина скончался после получения ножевого ранения в области спины.

С места происшествия изъяли одежду, документы и мобильный телефон. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесном массиве в Юнтолово обнаружили закопанный труп женщины.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб ножевое ранение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Насильник два дня удерживал подростка в петербургском отеле
Пьяная женщина грозилась взорвать кафе на проспекте Художников
На Индустриальном проспекте обнаружили труп мужчины с ножевым ранением
На Индустриальном троица разнесла остановку и автобус
Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов
Циклон принесет в Петербург мокрый снег с дождем, потеплеет до +9
ВОЗ выявила рекордный рост числа заражений Covid-19 за неделю
В России предложили ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч