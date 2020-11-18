На Индустриальном проспекте обнаружили труп мужчины с ножевым ранением

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители обнаружили у одного из домов труп мужчины.

О пугающей находке стало известно во вторник, 17 ноября. В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела у дома №10 по Индустриальному проспекту.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, позже стражи порядка выяснили, что 53-летний мужчина скончался после получения ножевого ранения в области спины.

С места происшествия изъяли одежду, документы и мобильный телефон. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесном массиве в Юнтолово обнаружили закопанный труп женщины.