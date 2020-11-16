В лесном массиве в Юнтолово обнаружили закопанный труп женщины

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге устанавливают обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили в лесном массиве в Юнтолово в воскресенье, 15 ноября.

В этот день около трех часов дня в полицию через номер 112 позвонил 36-летний мужчина, который рассказал, что нашел труп в Юнтолово. На место происшествия незамедлительной отправили наряд полиции по Приморскому району Северной столицы.

Выяснилось, что тело неустановленной женщины было закопано в лесном массиве, в 500 метрах от Коннолахтинской дороги, неподалеку от съезда на Юнтолово. На вид погибшей около 40-45 лет. О случившемся уведомили полицию Курортного района. Причины и обстоятельства гибели незнакомки устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Куйбышева в Петроградском районе обнаружили труп мужчины со сломанным запястьем и разбитым носом.