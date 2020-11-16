На Петроградке обнаружили труп мужчины — его тело переехала «БМВ Х5»

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Труп направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Фото: pixabay.com

В субботу, 14 ноября, около 2:30 часов ночи в экстренные службы обратилась петербурженка, которая заявила, что на улице Куйбышева в Петроградском районе обнаружила мужчину без сознания.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульном-постовой службы и ГИБДД, а также следственная оперативная группа. Оказалось, что лежащий без сознания 57-летний житель Северной столицы — скончался. Полицейские также отметили, что у него было сломано запястье и разбит нос.

Позже, благодаря записи с камеры наблюдения, удалось узнать, что в 1:28 лежащего в арке дома мужчину переезжает серебристая «БМВ Х5» и затем скрывается с места происшествия. Труп мужчины направлен на экспертизу, которая установит точную причину смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в электричке на ж/д станции «Новый Петергоф» умер пассажир.

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