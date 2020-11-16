Смерть пассажира на ж/д станции в Новом Петергофе задерживает пять пригородных электричек

Приехавшие в итоге врачи скорой помощи, к сожалению, не смогли спасти пассажира. Что стало причиной резкого ухудшения его самочувствия, неизвестно. Фото: Baltphoto

Приехавшие в итоге врачи скорой помощи, к сожалению, не смогли спасти пассажира. Что стало причиной резкого ухудшения его самочувствия, неизвестно. Фото: Baltphoto

В понедельник, 16 ноября, в пригородной электричке, следующей по маршруту Калище — Балтийский вокзал, стало внезапно плохо пассажиру.

Инцидент произошел около 5:24 утра на железнодорожной станции «Старый Петергоф». Составу пришлось сделать вынужденную длительную остановку на станции «Новый Петергоф», чтобы дождаться прибытия скорой. Медики прибыли лишь через 40 минут и, к сожалению, пассажир скончался. После этого потребовалось еще 20 минут, чтобы к месту происшествия приехали полицейские.

О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». По их словам, в результате 5 пригородных электричек прибывают в Северную столицу с задержкой более чем на час. В комментариях к посту разгорелась ожесточенная дискуссия — участники сообщества считают, что погибшего человека можно было спасти, если бы врачи отреагировали оперативнее. Другие в оправдание отмечают сложную обстановку, в которой приходится работать медикам сегодня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на станции «Кушелевка» женщина попала под пригородный поезд.