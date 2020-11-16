Женщина попала под электричку на путях станции «Кушелевка»

Женщина попала под электричку на путях станции &#171;Кушелевка&#187;
Преступный инцидент произошел у ж/д станции. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина. Она попала под поезд.

Трагический инцидент случился вечером воскресенья, 15 ноября, на пешеходном переходе возле станции «Кушелевка». В 20.30 электропоезд, следующий сообщением «Финляндский вокзал» — «Невская Дубровка», сбил женщину.

Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО, женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Поезд применил экстренное торможение, но не успел вовремя остановиться.

Травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, угодивший под поезд в Стрельне, получит 100 тыс. рублей в качестве компенсации.

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