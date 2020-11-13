Мужчина, угодивший под поезд в Стрельне, получит 100 тыс. рублей в качестве компенсации

Пострадавший просил взыскать 700 тысяч рублей, хотя инцидент произошел по его вине.

Петродворцовый районный суд частично удовлетворил требования мужчины, пострадавшего в результате наезда на него поезда. Ему выплатят 100 тысяч рублей в качестве компенсации, вместе запрашиваемых 700 тысяч. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Все случилось в феврале 2015 года. На мужчину был совершен наезд, хотя машинист пытался затормозить и подавал сигналы пешеходу. В результате гражданин получил сразу несколько переломов, ссадин и ушибов. Мужчина отмечает, что до сих пор испытывает трудности, так как его левая рука не пришла в прежнее состояние.

Всю ответственность, несмотря на невнимательность мужчины, возложили на ОАО «РЖД». Отмечается, что машинист был ни в чем не виноват. Несмотря на это, пострадавший получит денежную компенсацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с водителя, совершившего наезд на пенсионера, могут взыскать 150 тыс. рублей.