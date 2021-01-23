В России минимум новых больных Covid-19 за сутки с 11 ноября

В России минимум новых больных Covid-19 за сутки с 11 ноября
Россияне болеют коронавирусом. Фото: pixabay.com

Число новых больных за сутки увеличилось в России на 20 тыс. 921 человека. Лидером суточного прироста стал Санкт-Петербург, обогнавший Москву.

Об этом стало известно в субботу, 23 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, всего в России болезнь подхватили 3 млн 698 тыс. 273 человека. Отметим, что выздороветь уже удалось более 3 млн.

Однако есть и те, кто скончались от инфекции. Печальную статистику за сутки пополнили 559 человек. Всего в России коронавирус унес жизни 68 тыс. 971 пациента.

Отметим, что лидером по суточному приросту стал Санкт-Петербург. В городе выявили 3 тыс. 56 новых случаев заражения. На втором месте Москва, которая до этого занимала первое место. В столице России установили 2 тыс. 668 новых случаев. Тройку замкнула Московская область – 1 тыс. 121 случай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стала известна самая опасная мутация коронавируса.

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