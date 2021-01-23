Стала известна самая опасная мутация коронавируса

Стала известна самая опасная мутация коронавируса
Коронавирус мутирует. Фото: pixabay

Смертельная болезнь коронавирус может быть еще опаснее. Самая страшная мутация связана с появлением у патогена устойчивости к иммунному ответу организму.

Об этом сообщили врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой». По словам эксперта, такая мутация сравнима с ВИЧ-инфекцией. То есть, болезнь станет не только более устойчивой, но и сможет создать защитные механизмы от антител.

Кроме этого, врач добавил, что антитела прилепляются к рецепторам вируса, но в таком состоянии они не находятся стабильно. Может произойти мутация, из-за которой организм не будет видеть защиты.

Таким образом, Андрей Кондрахин дал не самый приятный прогноз на будущее по коронавирусу. По его мнению, вакцинация будет требоваться каждому, кто имел хотя бы единичный контакт с носителем. Такое положение приведет к «дикому» вирусу, который распространяется свободно и его практически невозможно уничтожить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ВОЗ назвали причины роста смертности от COVID.

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