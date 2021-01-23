В ВОЗ назвали причины роста смертности от COVID

В ВОЗ назвали причины роста смертности от COVID
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Большая летальность от COVID-19 в Британии связана с перегрузкой системы здравоохранения. Такое заявление сделала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, ведомство уже получило информацию от британских ученых о том, что новый штамм Covid-19 может приводить к более тяжелому течению болезни и увеличению смертности.

Специалист также отметила, что вне зависимости от вариантов коронавируса ВОЗ призывает сделать все возможное, чтобы прекратить передачу COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда переболевшие COVID-19 могут прививаться. В Роспотребнадзоре также отметили, что в стране коронавирус перенесли порядка 3 процентов населения.

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