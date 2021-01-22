В Роспотребнадзоре рассказали, когда переболевшие COVID-19 могут прививаться

Задуматься о получении прививки можно ближе к осени, утверждает Горелов. Фото: pixabay

Задуматься о получении прививки можно ближе к осени, утверждает Горелов. Фото: pixabay

Переболевшие COVID-19 россияне могут не прививаться от коронавируса в течение девяти месяцев после заболевания, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист сообщил в эфире телеканала «Доктор», что на данном этапе россияне, которые уже переболели ковидом, могут не переживать о вакцинации. Задуматься о получении прививки можно ближе к осени, утверждает Горелов. Это, по его словам, «абсолютно точно».

Сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора добавил, что в стране коронавирус перенесли порядка 3 процентов населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут записываться на вакцинацию через Госуслуги с 1 февраля. Для этого на портале государственных услуг появится специальная форма.