Петербуржцы смогут записываться на вакцинацию через Госуслуги с 1 февраля

Жители Северной столицы смогут записываться на вакцинацию онлайн. Для этого на портале государственных услуг появится специальная форма.

Как сообщают в Смольном, такая возможность для жителей города станет доступной с 1 февраля.

«Нужно максимально задействовать все возможные способы записи – и телефон, и интернет. Это позволит развести потоки желающих привиться и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей. Таким образом мы сможем избежать излишней нагрузки на поликлиники»», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме этого, с 1 февраля будет организована запись через номер «122». Это Единая информационно-справочная служба, в которую граждане звонят ежедневно, чтобы задать вопросы по коронавирусу.

Напомним, что в городе открыто 70 прививочных пунктов. До 1 февраля начнут работу еще 30 пунктов. Всего в Петербурге привито 30 тыс. 159 человек, из них 5 тыс. 367 – полностью.

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