В Ленобласть поступило 9342 дозы «Спутник V» для трех «тревожных» районов

В Ленобласть скоро поступит больше доз вакцины. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Ленобласть скоро поступит больше доз вакцины. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Ленинградскую область поступила половина партии вакцины от коронавируса. 9 тыс. 342 дозы предназначены для трех районов, где ситуация с больными максимально напряженная.

Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Как сообщает пресс-служба администрации региона, вакцину направят во Всеволожский, Гатчинский и Тихвинский районы.

«Большая часть доз будет использована для иммунизации групп профессионального и социального риска: медицинских работников, педагогов, социальных работников и проживающих в соцучреждениях», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметается, что в других районах продолжится вакцинация по расписанию. Однако привиться от вируса смогут не все, так как на данный момент в регионе недостаточно препарата «Спутник V».

Кроме этого, власти области добавили, что оператор-компания «Ленфарм» готова принять 150 тыс. доз вакцины. Она обеспечит полностью необходимый температурный режим, а также транспортировку препарата.

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