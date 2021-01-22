В Петербурге свободный коечный фонд достиг рекордных 30%

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице продолжают вести борьбу с коронавирусной инфекцией. Для больных на данный момент доступны 3 тыс. 770 коечных мест.

Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Информация появилась в официальной группе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

«За вчерашний день госпитализировано 607 взрослых. Для сравнения — на прошлой неделе в этот день было госпитализировано 750 человек, неделей ранее — 799», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что госпитализация детей в городе составляет 5-10 человек в сутки. Например, накануне медики приняли 9 юных петербуржцев больных коронавирусом.

В целом, в Петербурге снизилось число госпитализаций на 16,1% по сравнению с прошлой семидневкой, – с 16 по 22 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались 59 человек.