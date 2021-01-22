В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 59 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в Петербурге болезнь унесла жизни 2 104 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 9 181 человека.

Также за указанный период из городских больниц были выписаны 4 696 человек, находящихся на лечении с COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург обогнал Москву по числу зараженных COVID за сутки. Болезнь подтвердилась 3 104 петербуржцев.