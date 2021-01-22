Петербург обогнал Москву по числу зараженных COVID за сутки

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 3 104 человек . Город занял первое место среди регионов России по заболеваемости COVID-19.

Об этом стало известно в пятницу, 22 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, на втором месте оказалась Москва — 3 037 новых инфицированных. На третьем месте оказалась Московская область, где за минувшие сутки болезнь подхватили 1 142 жителя. В Ленобласти заболели еще 223 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество свободных коек в Петербурге достигло 3577 – 28,6 % от общего числа коек под COVID-19 и пневмонии.