Количество свободных коек в Петербурге достигло 28,6 %

Количество свободных коек в Петербурге достигло 3577 – 28,6 % от общего числа коек под COVID-19 и пневмонии.

Всего развернуто 12488 коек.

В среду, 20 января, медики сделали 3041 инъекцию препаратом «Cпутник V», сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции. С начала следующей недели начнут работу еще 24 прививочных пункта вакцинации. На сегодняшний день работают 70 пунктов.

Отмечается снижение числа обращений за медицинской помощью зараженных коронавирусом.

Значительно снизилось суточное количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями в сравнении с прошлым четвергом.

За весь период в Петербурге вакцинировано 30 159 человек. Из них 5 367 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привито 2 660 человек, вторично 381. Зафиксировано 3112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 310504 случая заражения COVID-19. Скончались 9122 человека. Выздоровело 197611 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31108 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что наблюдать за ситуацией вокруг Covid-19 в Роспотребнадзоре намерены до конца января. В ведомстве также напомнили о продолжении сезона респираторных вирусных инфекций, который продлится до конца марта.