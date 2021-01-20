Ученые заявили, что антитела не гарантируют защиту от повторного заражения коронавирусом

Ученые заявили, что антитела не гарантируют защиту от повторного заражения коронавирусом
Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фото: pixabay.com

Пациенты могут заразиться новым вариантом вируса.

Китайские ученые заявили, что антитела не всегда спасают от повторного заражения коронавирусом. Результатами своего исследования они поделились в журнале National Science Review.

Эксперты наблюдали за заболевшими пациентами и выяснили, что из них 273 человека заболели коронавирусом повторно при том, что у них были антитела. Оказывается, иммунитет не срабатывает против нового варианта вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущего генетической структурой. Некоторые заболевшие перенесли повторное заражение тяжелее.

Напоминаем, что в мире заразиться коронавирусом успели 94 миллиона человека. Летальных исходов насчитывается более двух миллионов. Чтобы остановить пандемию, врачи со всего мира разрабатывают вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Центре Гамалеи рассказали, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.

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