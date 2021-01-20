Ученые заявили, что антитела не гарантируют защиту от повторного заражения коронавирусом

Пациенты могут заразиться новым вариантом вируса.

Китайские ученые заявили, что антитела не всегда спасают от повторного заражения коронавирусом. Результатами своего исследования они поделились в журнале National Science Review.

Эксперты наблюдали за заболевшими пациентами и выяснили, что из них 273 человека заболели коронавирусом повторно при том, что у них были антитела. Оказывается, иммунитет не срабатывает против нового варианта вируса SARS-CoV-2 с отличной от предыдущего генетической структурой. Некоторые заболевшие перенесли повторное заражение тяжелее.

Напоминаем, что в мире заразиться коронавирусом успели 94 миллиона человека. Летальных исходов насчитывается более двух миллионов. Чтобы остановить пандемию, врачи со всего мира разрабатывают вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Центре Гамалеи рассказали, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.