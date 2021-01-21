Роспотребнадзор: говорить о спаде заболеваемости коронавирусом в Петербурге рано

Определить, как дальше в Петербурге будет развиваться ситуация с Covid-19, сейчас нельзя, считает начальник отдела эпидемиологического надзора городскго управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Новогодние праздники, по словам специалиста, наверняка оказали влияние на развитие эпидемического процесса. На зимних каникулах дети не ходили в школу, взрослые — на работу. В транспорте ездило меньше народу. Итог: суточная заболеваемость коронавирусом составляет около 3 100 человек.

«Это разобщение, конечно, оказало влияние на эпидобстановку, — сказала во время пресс-конференции Ирина Чхинджерия. — Поэтому мы видим, что ежедневная регистрация сейчас несколько ниже, чем в конце декабря, когда она достигала 3 тыс. 700 случаев в сутки. Но говорить о том, что мы находимся в фазе снижения, пока, мне кажется, преждевременно. Пока мы таких прогнозов не делаем, не берем на себя такую ответственность».

Наблюдать за ситуацией вокруг Covid-19 в Роспотребнадзоре намерены до конца января. В ведомстве также напомнили о продолжении сезона респираторных вирусных инфекций, который продлится до конца марта.

По словам Чхинджерии, заболеваемость среди детей сейчас на 35-40% ниже эпидемических порогов. Но это связано скорее с тем, что юные петербуржцы только приступили к школьным занятиям. Случаев заболевания гриппом в январе пока не зарегистрировано. Это объясняется тем, что прививки в этом году сделали около 60% горожан. Также на ситуацию, по мнению специалиста Роспотребнадзора, повлияли антиковидные ограничения.

От коронавируса, по данным комитета по здравоохранению, привились почти 27,5 тыс. петербуржцев. Что касается симптомов, которые могут появляться после укола, серьезных случаев обращения за медицинской помощью на сегодняшний день, по словам Чхинджерии, не зарегистрировано.