Семь известных вакцин против Covid-19

Для борьбы с коронавирусом в разных странах мира уже разработаны несколько вакцин. Gazeta.SPb рассказывает о самых известных.

ЭпиВакКорона

В феврале в России начнется массовое производство препарата «ЭпиВакКорона», разработанного новосибирским научным центром «Вектор», заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса. По данным Роспотребнадзора, иммунологическая эффективность этой вакцины по результатам первой и второй фаз клинических испытаний составила 100%. Также в ведомстве отметили, что «ЭпиВакКорона» может укрепить уже сформировавшийся иммунитет, т.е. наличие антител не считается противопоказанием. Согласно схеме, препарат нужно вводить двукратно, с интервалом от 14 до 21 дня, по 0,5 мл. Прививаться одним компонентом можно, если человек ранее переболел Covid-1, но одна доза не даст оптимальный по силе и продолжительности иммунитет — этот вопрос нужно дополнительно исследовать. Напомним, что «ЭпиВакКорону» зарегистрировали в октябре 2020 года. Сейчас идет третий этап испытаний, в котором участвуют 40 тыс. добровольцев. В гражданский оборот выпущено более 45 тыс. доз.

Спутник V

«Спутник V» («Спутник ви») — это торговая марка «Гам-КОВИД-Вак» — двухкомпонентной векторной вакцины против Covid-19. Ее разработал российский ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Препарат не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина S-белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. 26 августа в Москве началась третья фаза клинических испытаний «Спутника V». Минздрав РФ выдал ему временную регистрацию до 1 января 2021 года (такую получают важные для охраны здоровья в условиях ЧС препараты). С 5 декабря в столице началась бесплатная вакцинация, с 10 декабря ее запустили в остальных регионах. Массовая вакцинация в России стартовала 18 января 2021 года — такое поручение дал Владимир Путин. К июню она должна быть завершена, подтвердил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. К тому времени регионы получат около 70 млн доз «Спутника V».

КовиВак

КовиВак — это третья отечественная вакцина. Ее разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Во вторник, 19 января, были поданы документы на регистрацию препарата — этот процесс обычно занимает четыре недели. За это время пройдет экспертиза качества «КовиВака», проверятся условия его производства и методика контроля. Как сообщает «Российская Газета» со ссылкой на директора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова, имеющиеся мощности позволяют производить 7,5 млн доз в год. Отмечается, что вакцина создана на основе целого инактивированного («убитого») коронавируса, из-за чего называется цельновирионной. При введении «КовиВака» организм распознает антигенный состав вируса, запомнит его и в будущем, при контакте с ним, будет готов ко всем его проявлениям.

BioNTech/Pfizer

Вакцина, которую совместно разработали немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический концерн Pfizer, является первой разрешенной (с 21 декабря 2020 года) к применению в ЕС и первой официально одобренной ВОЗ. Использовать ее позволено в том числе в США, Великобритании и Саудовской Аравии. Защитить своих граждан при помощи этого препарата хотят около 19 стран. Сейчас BioNTech/Pfizer производится в Германии и Бельгии. В феврале дополнительные производства откроются в немецком Марбурге.

Массовая вакцинация «BioNTech/Pfizer» в Евросоюзе началась в середине декабря. Позднее страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками. В Pfizer объяснили это реорганизацией производства — в процесс изготовления вакцины пришлось внести изменения, а это требовало дополнительных разрешений от регуляторов. В середине января 2021 года стало известно о смерти 23 привившихся в Норвегии. Все они — люди старше 80 лет с хроническими заболеваниями.

Moderna

Разработчик вакцины «Moderna» — одноименная американская биотехнологическая компания. Препарат разрешили к применению в США в декабре 2020 года. А 6 января его одобрили в ЕС. Создатели намерены производить большую часть вакцины в Кембридже и Массачусетсе. В этом году планируется изготовить около 1 млрд доз. «Moderna» достанется в том числе Великобритании, Японии, Швейцарии и Южной Корее. С 12 января ее наряду с BioNTech/Pfizer используют в Германии. 19 января стало известно о побочных эффектах обеих вакцин. Об этом сообщили ирландские медики. Среди симптомов тошнота, повышенная утомляемость, ломота в суставах, головокружение, зуд и сыпь в области сделанных уколов. Справедливости ради стоит отметить, что некоторые из них сопровождают и прививку «Спутником V». Однако в обоих случаях острой аллергической реакции выявлено не было.

Sinopharm

Вакцину «Sinopharm» разработали в Китае. Сейчас проходит последняя стадия клинических испытаний. Привиты около миллиона граждан — сотрудников системообразующих структур и предприятий. Препарат разрешен к применению в ОАЭ, Бахрейне и Пакистане. К концу 2021 год планируется выпустить миллиард доз. Также один из филиалов Sinopharm в Ухане испытывает вторую вакцину — «Sinovac».

Covaxin

«Covaxin» разработала индийская компания «Bharat Biotech International». С 3 января эту вакцину разрешено применять в Индии. В наличии уже есть около 20 млн доз. В 2021 году планируется произвести около 700 млн.

Всего же, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире разрабатывается около 170 вакцин против коронавируса. На людях испытывается примерно треть из них.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 3 347 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю наш город обогнал Москву.