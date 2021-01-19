Роспотребнадзор заявил о 100% эффективности «ЭпиВакКороны»

Эксперты уверены, что препарат помогает не заразиться коронавирусом.

Сотрудники Роспотребнадзора заявили о стопроцентной иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны». Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что такой вывод сделали по результатам первой и второй фаз клинических испытаний.

В ведомстве добавили, что прививаться препаратом могут даже те, у кого уже есть антитела к коронавирусу. Вакцину нужно вводить два раза с интервалом не менее 14-21 день.

«Но введение одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что вакцина была зарегистрирована в октябре 2020 года. Третий этап испытаний продолжается.

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