Роспотребнадзор заявил о 100% эффективности «ЭпиВакКороны»

Эксперты уверены, что препарат помогает не заразиться коронавирусом.
Сотрудники Роспотребнадзора заявили о стопроцентной иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны». Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что такой вывод сделали по результатам первой и второй фаз клинических испытаний.
В ведомстве добавили, что прививаться препаратом могут даже те, у кого уже есть антитела к коронавирусу. Вакцину нужно вводить два раза с интервалом не менее 14-21 день.
«Но введение одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ»,
— говорится в сообщении.
Напоминаем, что вакцина была зарегистрирована в октябре 2020 года. Третий этап испытаний продолжается.
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