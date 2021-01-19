Песков заверил, что Путин не боится Навального

Представитель Кремля убежден, что подобные предположения – ерунда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношение Владимира Путина к блогеру Алексею Навальному. Об этом пишет ТАСС.

Песков заявил, что утверждения, будто бы Путин боится Навального не имеют ничего общего с реальностью. Он также добавил, что это – полная ерунда. Пресс-секретарь подчеркнул, что блогер является таким же гражданином России, как и все, и что у ФСИН давно были к нему претензии.

«И не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом»,

— добавил пресс-секретарь.

Песков заявил, что за последние три года граждане России около 18 тысяч раз нарушили правила условного срока. Напоминаем, что Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Берлина, где он восстанавливался после отравления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заверил, что Путин пока не прививался от коронавируса.