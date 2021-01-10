Песков заверил, что Путин пока не прививался от коронавируса

Песков заверил, что Путин обязательно поделился бы такой новостью сам. Фото: kremlin.ru

Песков заверил, что Путин обязательно поделился бы такой новостью сам. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь заявил, что президент сам поделиться такой новостью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи, согласно которым Владимир Путин уже привился от коронавируса. Информацией представитель Кремля поделился в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Он заверил, что политик пока не вакцинировался от инфекции. Песков заверил, что как только это произойдет Путин обязательно поделится новостью сам.

Напоминаем, что Путин не против вакцинироваться, когда это станет возможно для людей его возраста. Он отметил, что благодаря массовой вакцинации можно будет создать общенациональный популяционный иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга договариваются о дополнительных поставках вакцины от коронавируса.