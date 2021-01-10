Власти Петербурга договариваются о дополнительных поставках вакцины от коронавируса

Этому вопросу Беглов уделил время во время переговоров с министром здравоохранения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ведет переговоры о дополнительных поставках вакцины от коронавируса с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Этой новостью глава города поделился в социальной сети «Вконтакте».

«Продолжаем вакцинацию в приоритетном порядке врачей и учителей»,

— написал Беглов.

Он добавил, что в Северной столице препарат уже получили 11,5 тысяч человек, 344 из них закончили цикл вакцинации. Напоминаем, что в город поступило более 22,6 тысяч комплектов доз вакцины, в поликлиниках их осталось 11 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что от коронавируса в Петербурге умерли еще 50 человек. Число умерших от коронавируса за все время достигло 8378 человек. С начала пандемии в городе 276035 случаев заражения коронавирусом.