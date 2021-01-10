От коронавируса в Петербурге умерли еще 50 человек

В Петербурге подтвердили новые случаи, в которых коронавирус привел к смерти пациентов. По последним данным, статистику смертности пополнили еще 50 человек.

Об этом воскресенье, 10 января, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Так, уточняется, что число умерших от коронавируса за все время достигло 8378 человек. С начала пандемии в городе 276035 случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в России выявлено 401 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 837 летальных исходов, выздоровело 24 080 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые Университетской больницы Турку и Университета Турку выяснили, каковы новые факторы риска при коронавирусе. Чтобы выяснить его, они изучили данные зараженных пациентов во время первой волны пандемии весной 2020 года.