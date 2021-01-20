Петербург обогнал Москву по числу зараженных коронавирусом за сутки

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кго ослаблен иммунитет. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3347 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в среду, 20 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 21 152 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 597 летальных исходов. При этом вылечились 25 290 человек. Петербург обогнал Москву по числу зараженных коронавирусом за сутки. В Москве выявлено 2452 случая заражения.

С начала пандемии в России выявлено 3 633 952 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 220 летальных исходов, выздоровел 3 027 316 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.