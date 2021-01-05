Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna

Первые поставки вакцины Moderna ожидаются в Израиле уже в январе. Фото: pixabay

Первые поставки вакцины Moderna ожидаются в Израиле уже в январе. Фото: pixabay

Израиль стал третьей страной после Соединенных Штатов Америки и Канады, разрешившей использование американской вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna.

Соответствующее заявление во вторник, 5 января, появилось на сайте компании-производителя. Глава корпорации Стефан Бансель выразил благодарность Министерству здравоохранения Израиля за совместную работу, благодаря которой удалось обеспечить своевременное одобрение вакцины. Первые поставки ожидаются уже в январе. Всего Израиль запросил 6 млн доз препарат.

Отметим, что национальная кампания по вакцинации от COVID-19 идет в Израиле с 20 декабря. За это время привили более 1,2 млн жителей страны вакциной Pfizer.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Украине организуют сбор подписей за использование российской вакцины «Спутник V».