На Украине организуют сбор подписей за российскую вакцину «Спутник V»

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» планирует организовать сбор подписей за регистрацию российской вакцины от коронавирусной инфекции. Они хотят, чтобы «Спутник V» появилась в стране.

Данные об этом появились на сайте партии, передает РБК. Отмечается, что о намерении организовать сбор подписей заявил руководитель молодежного крыла «Оппозиционной платформы – За жизнь» Артем Марчевский.

«Мы инициируем сбор подписей для получения и производства вакцины. Начнем с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда. Позже охватим всю Донецкую область, Луганскую область и распространим на всю Украину. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины», – заявил политик.

По словам Артема Марчевского, такое решение было принято после того, как в партию стали поступать многочисленные обращения о помощи от коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Англии вводят национальный локдаун из-за Covid-19.