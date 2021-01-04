В Англии вводят национальный локдаун из-за Covid-19

Правительство Великобритании приняло решение ввести карантин в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил в понедельник, 4 января, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в специальном обращении к нации, сообщает ТАСС.

«Если сейчас не принять решительные меры, Национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня», – заявил политик.

Таким образом, с завтрашнего дня школьники перейдут на дистанционное обучение, а также людям будет запрещено покидать дома. Делать это будет можно только в исключительных случаях. Подобные меры уже принимались в стране еще весной в самом начале развития пандемии коронавируса.

Выходить из дома жителям страны можно будет за лекарствами в аптеку, за продуктами в магазин или на работу в случае необходимости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Анкаре создали прибор, обнаруживающий Covid-19 за 10 секунд.