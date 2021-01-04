В Анкаре создали прибор, обнаруживающий Covid-19 за 10 секунд

В Анкаре создали прибор, обнаруживающий Covid-19 за 10 секунд
Прибор позволит ускорить процесс выявления Covid-19. Фото: pixabay

Коронавирусную инфекцию можно будет определить всего за 10 секунд. Такого результата добились ученые Билькентского университета в Анкаре. Специалисты создали специальный прибор, обнаруживающий болезнь.

Данные об этом появились на сайте вуза. Там сообщается, что прибор, получивший название Diagnovir, способен определять инфекцию так быстро с помощью слюны. Для этого проба смешивается с раствором и помещается на чип обнаружения болезни. В итоге, если у пациента есть коронавирус, то биосенсор меняет свое свечение. Процесс занимает не более 10 секунд.

Кроме этого, как утверждают специалисты, прибор определяет коронавирус с точностью до 99%. Саму технологию ученые разработали за 7 месяцев. Изобретение планируется запатентовать, так как оно может помочь с выявлением не только коронавируса, но и других опасных заболеваний.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что египетские врачи выявили необычный симптом коронавируса.

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