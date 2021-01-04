Египетские врачи выявили необычный симптом коронавируса

Египетские врачи выявили необычный симптом коронавируса
Икота была единственным симптомом коронавируса у 64-летнего пациента. Фото: pixabay

Египетские медики обнаружили еще один необычный симптом коронавирусной инфекции. Им является продолжительная икота.

К врачам обратился 64-летний житель Египта, который жаловался на непреходящую икоту. При этом в остальном с самочувствием у мужчины все было в порядке. Медики, однако, решили обследовать пациента, чтобы определить причину икоты. В итоге его тест на коронавирус оказался положительным. Кроме того, в крови мужчины отметили пониженное содержание лейкоцитов, передает Daily Express.

Остается, однако, неясным, насколько точно такой симптом может свидетельствовать о заражении COVID-19. Икота, как правило, возникает вследствие стресса или неправильного питания и проходит самостоятельно спустя несколько минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Великобритании поделилась рассказом о мучительных симптомах коронавируса, с которыми она столкнулась во время болезни.

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