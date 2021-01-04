Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, рассказала о страшных симптомах

Хуже всего женщина, по её словам, чувствовала себя на 8-й день течения болезни. Фото: pixabay

Хуже всего женщина, по её словам, чувствовала себя на 8-й день течения болезни. Фото: pixabay

39-летняя Фелисити Коллинсон рассказала о пугающих симптомах, с которым столкнулась, когда болела коронавирусной инфекцией.

Жительница Великобритании узнала о том, что заразилась, прямо под Рождество, 24 декабря. Однако она надеялась перенести заболевание без особых проблем в силу возраста и хорошего здоровья. К сожалению, в действительности ей стало очень плохо.

Помимо повышенной температуры, кашля и головной боли, что являются весьма распространёнными симптомами, Фелисити столкнулась с головокружением, тошнотой, болью в глазах, отеком шеи. «Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна», — приводит слова британки Daily Star. Состояние женщины стало улучшаться лишь на 10-й день лечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании началась вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca и Оксфорда.