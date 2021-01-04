В Великобритании началась вакцинация от COVID-19 препаратом AstraZeneca и Оксфорда

В Великобритании сделали первую в истории прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием препарата, разработанного компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Первым пациентом, получившим дозу этой вакцины, стал 82-летний житель Великобритании Брайан Пинкер, о чем в понедельник, 4 января, информирует Национальная служба здравоохранения страны. Пинкер попал в университетский медицинский центр Оксфорда из-за болезни почек, ему необходима процедура диализа. Мужчина рассказал, что является коренным жителем Оксфорда и потому особенно горд, что вакцину разработали именно там.

Напомним, что с начала пандемии в Великобритании выявлено более 2,6 млн зараженных, а умерли свыше 75 тыс. человек. Перед Новым годом, 30 декабря, власти одобрили введение в эксплуатацию вакцины AstraZeneca.

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