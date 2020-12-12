Вакцина «Спутник V» сможет защищать от коронавируса в течение двух лет

Отечественный препарат от коронавируса «Спутник V» сможет защищать организм в течение двух лет.

Об этом заявил глава разработавшего вакцину «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Что касается нашей вакцины (Спутник V» — прим. ТАСС), платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы. Там есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть и больше», – заявил Александр Гинцбург.

Кроме этого, специалист отметил, что американская вакцина Pfizer сможет обеспечить защиту только на 4-5 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроют 64 пункта для вакцинации от коронавируса.