Смольный не собирается отменять ограничительные меры, связанные с COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в городе пока что не позволяет отказаться от некоторых правил.

Власти Санкт-Петербурга пока не готовы отменять ограничения, связанные с распространением коронавируса. В Смольном не видят предпосылок для отказа хоть от каких-либо правил. Об этом сообщает Мойка78.

При этом власти замечают положительную тенденцию к снижению темпов распространения болезни. Это значит, что эпидемиологическая обстановка улучшается, но на достигнутом результате успокаиваться нельзя.

Говорить об отмене некоторых ограничений можно только в том случае, если тенденция сохранится еще на несколько недель. Это будет значить, что «вторая волна» подошла к концу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга рассмотрят возможность снятия коронавирусных ограничений после 20 января. Контрольными точками, как объяснил представитель Смольного, будут 18 и 22 января — спустя 10 дней после Рождества и завершения новогодних каникул соответственно.