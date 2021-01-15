Власти Петербурга рассмотрят возможность снятия коронавирусных ограничений после 20 января

По словам Елина, надо убедиться, что Петербург действительно вышел на плато - пока прошло слишком мало времени. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

По словам Елина, надо убедиться, что Петербург действительно вышел на плато - пока прошло слишком мало времени. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

Власти Северной столицы после 20 января вновь обсудят вопрос снятия ограничений по противодействию распространению коронавируса.

Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в четверг, 14 января, передает «Коммерсантъ Санкт-Петербург». Чиновник отметил, что отсутствие всплеска заболеваемости на данный момент является следствием введенных в период праздников ограничений. Между тем, точно определить, удалось ли разорвать цепочку передачи инфекции, пока невозможно. Для этого, по словам Елина, «надо войти в рабочий режим».

Контрольными точками, как объяснил представитель Смольного, будут 18 и 22 января — спустя 10 дней после Рождества и завершения новогодних каникул соответственно. Если плато сохранится до этого времени, можно будет обсуждать с профильными ведомствами вопрос смягчения или снятия ограничений, утверждает вице-губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что часть анитковидных мер уже смягчили. К примеру, театрам с завтрашнего дня разрешено заполнять залы на 50% вместо 25%.