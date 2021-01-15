Власти Петербурга рассмотрят возможность снятия коронавирусных ограничений после 20 января

Власти Петербурга рассмотрят возможность снятия коронавирусных ограничений после 20 января
По словам Елина, надо убедиться, что Петербург действительно вышел на плато - пока прошло слишком мало времени. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

Власти Северной столицы после 20 января вновь обсудят вопрос снятия ограничений по противодействию распространению коронавируса.

Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в четверг, 14 января, передает «Коммерсантъ Санкт-Петербург». Чиновник отметил, что отсутствие всплеска заболеваемости на данный момент является следствием введенных в период праздников ограничений. Между тем, точно определить, удалось ли разорвать цепочку передачи инфекции, пока невозможно. Для этого, по словам Елина, «надо войти в рабочий режим».

Контрольными точками, как объяснил представитель Смольного, будут 18 и 22 января — спустя 10 дней после Рождества и завершения новогодних каникул соответственно. Если плато сохранится до этого времени, можно будет обсуждать с профильными ведомствами вопрос смягчения или снятия ограничений, утверждает вице-губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что часть анитковидных мер уже смягчили. К примеру, театрам с завтрашнего дня разрешено заполнять залы на 50% вместо 25%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирусные ограничения новости СПб Смольный снятие ограничений


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти старшеклассникам разрешили оставаться дома при морозе от -30
В Петербурге коронавирусом заболели еще 3 094 человека
За три недели желающих сделать прививку от COVID-19 россиян стало на 25% больше
Кинологи рассказали, как защитить собаку от травм в зимнее время
Варламов заявил об освобождении россиян, задержанных в Южном Судане
За 2020 год в Петербурге на 3% выросли продажи смартфонов
Власти Петербурга рассмотрят возможность снятия коронавирусных ограничений ...
Артем Дзюба подхватил коронавирус