Театрам Петербурга разрешили заполнять 50% зрительных залов с 16 января

В четверг, 14 января, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в правительственное Постановление №121. С 16 января театрам разрешат увеличить наполняемость зрительных залов.

Как информирует пресс-служба Смольного, уже с субботы театры смогут заполнять зрительные залы на 50%. Сейчас действует ограничение, по которому максимальное количество зрителей должно быть не более 25% от числа мест в зале. При этом группам детей до 16 лет посещение мероприятий, проводимых театрами, по-прежнему запрещено (до 31 января).

Напомним, что в Петербурге также до конца января остаются закрытыми аквапарки и океанариумы, а заведения общественного питания могут принимать посетителей только до 23 часов. Экскурсионные группы в музеях должны составлять не более пяти человек.

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