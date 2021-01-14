В Ленобласти разрешили крещенские купания

В Ленобласти разрешили крещенские купания
Сейчас в Ленобласти стоят настоящие крещенские морозы. Фото: пресс-служба Администрации Леонбласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в четверг, 14 января, подписал правительственное постановление, разрешающее проведение массовых мероприятий во время Крещенских купаний.

В постановлении оговаривается, что мероприятия должны быть организованы с соблюдением всех требований санитарной безопасности. В частности, необходимо следить за социальной дистанцией — на открытом воздухе она должна составлять не менее 1,5-2 метров. В помещениях для переодевания должно быть не более одного человека на 4 квадратных метра.

Следить за безопасностью во время крещенских купаний будут пожарные и спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также врачи скорой помощи и полицейские.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что паром «Аркадий Филатов» сегодня застрял у карельских берегов из-за рекордного мороза в -29 градусов.

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