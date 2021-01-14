В Ленобласти следователи проверяют ЧП с паромом «Аркадий Филатов», застрявшим во льдах на реке Свирь

В Ленобласти следователи проверяют ЧП с паромом &#171;Аркадий Филатов&#187;, застрявшим во льдах на реке Свирь
Паром попал в ледяную "ловушку" из-за 29-градусного мороза. Фото: пресс-служба Администрации Ленинградской области.

Сотрудники следственного отдела на транспорте СК России по Ленобласти проводят проверку по факту оказания услуг по перевозке пассажиров на пароме «Аркадий Филатов», не отвечающих требованиям безопасности.

По информации правоохранительных органов, утром 14 января возле поселка Вознесенье на реке Свирь судно застряло в полынье, не дойдя до берегов Карелии 200 метров. На помощь парому отправили буксир «Шлюзовой 99», который успешно доставил «Аркадия Филатова» к пункту назначения. Обошлось без пострадавших.

На борту, по предварительным данным, находятся 15 пассажиров и членов экипажа. Кроме того, паром перевозил четыре автомобиля. Сейчас, как сообщают в пресс-службе администрации Ленобласти, «Аркадий Филатов» работает в штатном режиме, ему предстоит совершить еще 13 рейсов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково сегодня экстренно приземлился самолёт авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Салехард.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карелия ленобласть нарушение требований безопасности паром "аркадий филатов" проверка река свирь следком


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге снова более 3 тысяч случаев Covid-19 за сутки
В России вновь растет число случаев заражения коронавирусом: 24,7 тысяч за сутки
В ТЦ Невского района «накрыли» торговую точку с подделками ...
От коронавируса скончались еще 83 петербуржца
В Петербурге спрос на квартиры в новостройках за год вырос на 64%
В Москве продлили COVID-ограничения до 21 января
В Ленобласти следователи проверяют ЧП с паромом «Аркадий ...
Полицейские Петербурга задержали лже-газовиков, которые обманули 80-летнего ...