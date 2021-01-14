В Ленобласти следователи проверяют ЧП с паромом «Аркадий Филатов», застрявшим во льдах на реке Свирь

Сотрудники следственного отдела на транспорте СК России по Ленобласти проводят проверку по факту оказания услуг по перевозке пассажиров на пароме «Аркадий Филатов», не отвечающих требованиям безопасности.

По информации правоохранительных органов, утром 14 января возле поселка Вознесенье на реке Свирь судно застряло в полынье, не дойдя до берегов Карелии 200 метров. На помощь парому отправили буксир «Шлюзовой 99», который успешно доставил «Аркадия Филатова» к пункту назначения. Обошлось без пострадавших.

На борту, по предварительным данным, находятся 15 пассажиров и членов экипажа. Кроме того, паром перевозил четыре автомобиля. Сейчас, как сообщают в пресс-службе администрации Ленобласти, «Аркадий Филатов» работает в штатном режиме, ему предстоит совершить еще 13 рейсов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково сегодня экстренно приземлился самолёт авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Салехард.