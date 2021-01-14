Пассажиры самолета, совершившего экстренную посадку в Пулково, молились и пели мантры

Ранним утром 14 января в петербургском аэропорту экстренно приземлился Airbus А320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Москва — Салехард.

На борту лайнера находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа. Одна из пассажирок, блогер из Ямала Наталья Тырина рассказала на своей странице в Instagram, как проходило приземление. «Это был самый жесткий полет в моей жизни», — призналась девушка.

Оказалось, что самолет предпринимал попытки приземлиться в Москве, но воздушное судно слишком сильно трясло, качало и шатало. Было принято решение полететь в Петербург. К счастью, здесь посадка прошла в штатном режиме. По словам Натальи, во время полета она молилась, пела мантры и песни. «Слава богу, мы остались живы!», — заключила блогер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Airbus A320, следовавший из Москвы в Салехард покинул аэропорт Домодедово в 3:38. В Пулково лайнер приземлился в 7 утра. Причины экстренной ситуации выясняются.